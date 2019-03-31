Випуск новин за 18:00: Невідомі молодики зібрались під ЦВК. Явка виборців
У випуску новин за 31 березня станом на 18:00 – під будівлею ЦВК зібралися кількасот невідомих людей, які стверджують, що таким чином хочуть спостерігати за виборами. Станом на 15 годину в Україні проголосували 45,11% виборців.
Також у випуску:
До завершення президентських виборів залишилось дві години.
Один за одним у першій половині дня проголосували кандидати в президенти.
На одній із виборчих дільниць Києва стався скандал через ручку.
Джерело: 24 канал
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