Випуск новин за 18:00: Нова посада для Саакашвілі. Переговори голів МЗС "нормандської четвірки"

У випуску новин за 30 квітня станом на 18:00 – Володимир Зеленський запропонував Саакашвілі нову посаду. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Втім, яка саме буде посада – Арахамія не уточнив. Міністри закордонних справ "нормандської четвірки" провели відеопереговори. Вони обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими.

Також у випуску:

Народні депутати проголосували за те, щоб розглянути у другому читанні "банківський" закон за спеціальною процедурою. Застосовуватимуть її через подання 16 тисяч правок до законопроєкту.

На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових. На усі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. На щастя, втрат немає.

У селі Давидів поблизу Львова зафіксували 20 випадків коронавірусу. На усіх в'їздах до населеного пункту розташували блокпости, рух контролюють поліцейські.