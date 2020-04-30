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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Випуск новин за 18:00: Нова посада для Саакашвілі. Переговори голів МЗС "нормандської четвірки"

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 квітня станом на 18:00 – Володимир Зеленський запропонував Саакашвілі нову посаду. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Втім, яка саме буде посада – Арахамія не уточнив. Міністри закордонних справ "нормандської четвірки" провели відеопереговори. Вони обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими.

      Також у випуску:

      Народні депутати проголосували за те, щоб розглянути у другому читанні "банківський" закон за спеціальною процедурою. Застосовуватимуть її через подання 16 тисяч правок до законопроєкту.

      На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових. На усі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. На щастя, втрат немає.

      У селі Давидів поблизу Львова зафіксували 20 випадків коронавірусу. На усіх в'їздах до населеного пункту розташували блокпости, рух контролюють поліцейські.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Міхеїл Саакашвілі МЗС України Випуск новин
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