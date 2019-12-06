Випуск новин за 18:00: Нові деталі нормандських перемовин. Пенсії на непідконтрольних територіях
У випуску новин за 6 грудня станом на 18:00 – три години на пошук шляхів, як врегулювати конфлікт на Донбасі. Саме стільки часу відвели лідери України, Франції, Німеччини та Росії на переговори в Парижі. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д. Він має врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Також у випуску:
9 грудня 2019 у Парижі відбудеться зустріч президентів країн "нормандської четвірки" – України, Франції, Німеччини і Росії.
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