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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Випуск новин за 18:00: Нові деталі нормандських перемовин. Пенсії на непідконтрольних територіях

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом на 18:00 – три години на пошук шляхів, як врегулювати конфлікт на Донбасі. Саме стільки часу відвели лідери України, Франції, Німеччини та Росії на переговори в Парижі. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д. Він має врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

      Також у випуску:

      9 грудня 2019 у Парижі відбудеться зустріч президентів країн "нормандської четвірки" – України, Франції, Німеччини і Росії.

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      Теги: Нормандська зустріч 2019 Випуск новин Нормандський формат Пенсія
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