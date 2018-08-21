Випуск новин за 18:00: Нові подробиці резонансної стрілянини. Росія відмовилась від обміну

У випуску новин за 21 серпня станом на 18:00 – стрілець з Харкова Олександр Поярков, який вбив дружину та відкрив вогонь біля мерії, був одружений вдруге, а з першою дружиною розлучився через своє зловживання алкоголем. Також відомо, що Поярков мав конфлікт через нерухомість. Москалькова відмовилась від пропозиції обговорити питання обміну своїх 36 громадян на українських політв'язнів.

Також у випуску: Американці готуються передати Україні оборонні катери класу Island. НАБУ: українські корупціонери ховають кошти у 23 країнах світу. Потужна повінь в Індії: загинули понад 400 людей.