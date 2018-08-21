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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 18:00: Нові подробиці резонансної стрілянини. Росія відмовилась від обміну

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 серпня станом на 18:00 – стрілець з Харкова Олександр Поярков, який вбив дружину та відкрив вогонь біля мерії, був одружений вдруге, а з першою дружиною розлучився через своє зловживання алкоголем. Також відомо, що Поярков мав конфлікт через нерухомість. Москалькова відмовилась від пропозиції обговорити питання обміну своїх 36 громадян на українських політв'язнів.

Також у випуску: 

Американці готуються передати Україні оборонні катери класу Island.

НАБУ: українські корупціонери ховають кошти у 23 країнах світу.

Потужна повінь в Індії: загинули понад 400 людей.

Теги: Новини Росії Випуск новин Новини України Новини Харкова Поліція Стрілянина поблизу мерії Харкова Алкоголь Україна – Росія заручники Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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