Випуск новин за 18:00: Нові подробиці резонансної стрілянини. Росія відмовилась від обміну
У випуску новин за 21 серпня станом на 18:00 – стрілець з Харкова Олександр Поярков, який вбив дружину та відкрив вогонь біля мерії, був одружений вдруге, а з першою дружиною розлучився через своє зловживання алкоголем. Також відомо, що Поярков мав конфлікт через нерухомість. Москалькова відмовилась від пропозиції обговорити питання обміну своїх 36 громадян на українських політв'язнів.
Також у випуску:
Американці готуються передати Україні оборонні катери класу Island.
НАБУ: українські корупціонери ховають кошти у 23 країнах світу.
Потужна повінь в Індії: загинули понад 400 людей.
Джерело: 24 канал
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