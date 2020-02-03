Випуск новин за 18:00: Нові рейтинги довіри до влади. Візит президента Туреччини в Україну
У випуску новин за 3 лютого станом на 18:00 – ЦСМ та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року провели нове дослідження. Згідно із соціологічними даними, рівень довіри українців до президента та уряду значно знизився. Президент Туреччини Реджеп Ердоган приїхав в Україну з офіційним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським.
Також у випуску:
Керівництво Верховної Ради прокоментувало слова нардепа, який запропонував пенсіонерці продати "елітного" собаку, щоб оплатити тарифи за комунальні послуги.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі