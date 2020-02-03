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      Випуск новин за 18:00: Нові рейтинги довіри до влади. Візит президента Туреччини в Україну

      Випуск новин

      У випуску новин за 3 лютого станом на 18:00 – ЦСМ та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року провели нове дослідження. Згідно із соціологічними даними, рівень довіри українців до президента та уряду значно знизився. Президент Туреччини Реджеп Ердоган приїхав в Україну з офіційним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським.

      Також у випуску:

      Керівництво Верховної Ради прокоментувало слова нардепа, який запропонував пенсіонерці продати "елітного" собаку, щоб оплатити тарифи за комунальні послуги.

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      Теги: Соціологічне дослідження Рейтинги Реджеп Ердоган Володимир Зеленський Випуск новин
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