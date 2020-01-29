Випуск новин за 18:00: Новий статус для Путіна. Зустріч Тристоронньої контактної групи
У випуску новин за 29 січня станом на 18:00 – у Росії запропонували перейменувати посаду президента на "верховного правителя". У Мінську пройшла зустріч Тристоронньої контактної групи і там обговорили черговий обмін полоненими та ситуацію на Сході України.
Також у випуску:
Кабмін визначився з головою Держкіно – очолила агентство Марина Кудерчук.
Понад 50% українців вважають, що жодна реформа в Україні не є успішною.
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