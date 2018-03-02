Випуск новин за 18:00: Новий закон про приватизацію. Екстрене засідання з енергетичної безпеки
Випуск новин 18:53, 2 березня 231 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 березня станом на 18:00 – від сьогодні росіяни не зможуть приватизувати українські підприємства. Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про приватизацію", який забороняє продавати державні підприємства агресору. Президент України терміново скликав нараду з енергетичної безпеки через "Газпром".
Також у випуску:
У Дніпрі шматок проїжджої частини пішов під землю.
У Європі негода забрала життя півсотні людей у різних країнах.
Синоптики попереджають, що на зміну двом циклонам на Україну суне третій: сніжитиме менше, а от морозитиме ще більше.
Джерело: 24 Канал
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