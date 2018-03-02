Випуск новин за 18:00: Новий закон про приватизацію. Екстрене засідання з енергетичної безпеки

У випуску новин за 2 березня станом на 18:00 – від сьогодні росіяни не зможуть приватизувати українські підприємства. Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про приватизацію", який забороняє продавати державні підприємства агресору. Президент України терміново скликав нараду з енергетичної безпеки через "Газпром".

Також у випуску: У Дніпрі шматок проїжджої частини пішов під землю. У Європі негода забрала життя півсотні людей у різних країнах. Синоптики попереджають, що на зміну двом циклонам на Україну суне третій: сніжитиме менше, а от морозитиме ще більше.