Випуск новин за 18:00: Обмін полоненими. Затори у Києві

У випуску новин за 27 грудня станом на 18:00 – 80 українців мають повернутися додому 29 грудня у рамках чергового обміну полоненими з Росією. Напередодні новорічно-різдвяних свят рух у Києві традиційно ускладнений. Сьогодні на вулицях міста зафіксували 10-бальні затори.

Також у випуску: Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції на арешт кількох ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілі мітингувальників на Майдані.