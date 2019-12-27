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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 18:00: Обмін полоненими. Затори у Києві

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 грудня станом на 18:00 – 80 українців мають повернутися додому 29 грудня у рамках чергового обміну полоненими з Росією. Напередодні новорічно-різдвяних свят рух у Києві традиційно ускладнений. Сьогодні на вулицях міста зафіксували 10-бальні затори.

      Також у випуску: 

      Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції на арешт кількох ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілі мітингувальників на Майдані.

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      Теги: Новини України Випуск новин Обмін полоненими Новини Києва Транспорт
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