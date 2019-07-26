Випуск новин за 18:00: Обшуки в Окружному суді. Голоси на виборах

У випуску новин за 26 липня станом на 18:00 – якщо одним, аби виграти вибори треба отримати більше 200 голосів, іншим більш 20 тисяч. Так 96 голосів стали мінімальним розривом між переможцем і його найближчим конкурентом. Детективи НАБУ провели обшуки у Окружному адміністративному суді Києва через можливе порушення закону з боку голови органу та окремих суддів.

Також у випуску: У Солом'янському райсуді Києва обирають запобіжний захід екс-очільнику Одеської поліції через контрабанду.

Джерело: 24 канал