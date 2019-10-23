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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Випуск новин за 18:00: Основна версія вибуху в Києві. Корупція у "Слузі народу"

      Випуск новин 36

      У випуску новин за 23 жовтня станом на 18:00 – у середмісті столиці неподалік пабу стався вибух, який забрав життя двох людей: ветерана АТО і його друга - охоронця офісу. Постраждала й дівчина, яка була за кількадесят метрів від того місця, де прогриміло. Нардепи від "Слуги народу" опинилися в епіцентрі корупційного скандалу.

      Також у випуску:

      Росія звозить до окупованого Криму десятки тисяч росіян.

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      Теги: Випуск новин Слуга народу Новини Києва
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