Випуск новин за 18:00: Парадокси президентських виборів. Реакція киян на сніг

У випуску новин за 14 листопада станом на 18:00 – у березні наступного року українці вибиратимуть нового президента, проте вже зараз соціологи шокують рейтингами. У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП, через великий снігопад, але мешканці міста радіють погоднім змінам.

Також у випуску: Пасажири авіарейсу "Париж – Шанхай" три дні знаходитися в Іркутську через задимлення у кабіні пілотів.