Випуск новин за 18:00: Патрульний-зрадник із Харкова. Поновлення на посаді Насірова
У випуску новин за 12 грудня станом на 18:00 – патрульний з Харкова Денис Кучеренко, який разом з іншими двома правоохоронцями взяв участь у злочинній схемі щодо вимагання, не лише засвітився у Росії, а й отримав російське громадянство. Повернутися до роботи та почати боротьбу з контрабандою – це плани нового старого очільника ДФС Романа Насірова після повернення до роботи.
Також у випуску:
Як Президент України Петро Порошенко воює за Кабінет Мінінстрів.
Гість студії – політичний оглядач Леонід Швець.
Джерело: 24 канал
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