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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      Випуск новин за 18:00: Патрульний-зрадник із Харкова. Поновлення на посаді Насірова

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 грудня станом на 18:00 – патрульний з Харкова Денис Кучеренко, який разом з іншими двома правоохоронцями взяв участь у злочинній схемі щодо вимагання, не лише засвітився у Росії, а й отримав російське громадянство. Повернутися до роботи та почати боротьбу з контрабандою – це плани нового старого очільника ДФС Романа Насірова після повернення до роботи.

      Також у випуску:

      Як Президент України Петро Порошенко воює за Кабінет Мінінстрів.

      Гість студії – політичний оглядач Леонід Швець.

      Теги: Україна – Росія Випуск новин Поліція Новини Харкова Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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