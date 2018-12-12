Випуск новин за 18:00: Патрульний-зрадник із Харкова. Поновлення на посаді Насірова

У випуску новин за 12 грудня станом на 18:00 – патрульний з Харкова Денис Кучеренко, який разом з іншими двома правоохоронцями взяв участь у злочинній схемі щодо вимагання, не лише засвітився у Росії, а й отримав російське громадянство. Повернутися до роботи та почати боротьбу з контрабандою – це плани нового старого очільника ДФС Романа Насірова після повернення до роботи.

Також у випуску: Як Президент України Петро Порошенко воює за Кабінет Мінінстрів. Гість студії – політичний оглядач Леонід Швець.