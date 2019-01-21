Випуск новин за 18:00: Переговори щодо "Північного потоку-2". Флешмоб кандидатів у президенти
У випуску новин за 21 січня станом на 18:00 – у Брюсселі розпочалася надважлива зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та ЄС. Мета переговорів: домовитися про продовження транспортування російського газу через Україну до Європи. Журналісти порівняли передвиборчі обіцянки політиків та кандидатів у президенти зараз і 10 років тому.
Також у випуску:
В Україні вшановують пам'ять кіборгів.
Джерело: 24 канал
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