Випуск новин за 18:00: Переговори щодо "Північного потоку-2". Флешмоб кандидатів у президенти

У випуску новин за 21 січня станом на 18:00 – у Брюсселі розпочалася надважлива зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та ЄС. Мета переговорів: домовитися про продовження транспортування російського газу через Україну до Європи. Журналісти порівняли передвиборчі обіцянки політиків та кандидатів у президенти зараз і 10 років тому.

Також у випуску: В Україні вшановують пам'ять кіборгів.