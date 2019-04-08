Випуск новин за 18:00: Перемовини Суспільного і штабу Зеленського. Вимога Коломойського
У випуску новин за 8 квітня станом на 18:00 – відбулись перемовини штабістів Зеленського і представників Суспільного. З боку кандидата наполягають на дебатах 19 квітня на "Олімпійському". Однак Суспільне хоче бачити кандидатів в ефірі. Олігарх Коломойський хоче повернення від України двох мільярдів доларів. У випадку перемоги Зеленського, ймовірно, це стане можливим за гроші платників податків.
Також у випуску:
Петро Порошенко пропонує дату дебатів на 14 квітня, адже 19 квітня дуже близько до дня тиші, і невідломо, чи вистачить часу людям подумати.
Команда Зеленського пропонує реформу, яка може зрйнувати відносини з МВФ.
Гість випуску новин – фінансовий аналітик Сергій Фурса.
Джерело: 24 канал
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