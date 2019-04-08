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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 18:00: Перемовини Суспільного і штабу Зеленського. Вимога Коломойського

      Випуск новин 58 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 квітня станом на 18:00 – відбулись перемовини штабістів Зеленського і представників Суспільного. З боку кандидата наполягають на дебатах 19 квітня на "Олімпійському". Однак Суспільне хоче бачити кандидатів в ефірі. Олігарх Коломойський хоче повернення від України двох мільярдів доларів. У випадку перемоги Зеленського, ймовірно, це стане можливим за гроші платників податків.

      Також у випуску:

      Петро Порошенко пропонує дату дебатів на 14 квітня, адже 19 квітня дуже близько до дня тиші, і невідломо, чи вистачить часу людям подумати.

      Команда Зеленського пропонує реформу, яка може зрйнувати відносини з МВФ.

      Гість випуску новин – фінансовий аналітик Сергій Фурса.

      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Президентські вибори 2019 Суспільне Телебачення Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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