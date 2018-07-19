Випуск новин за 18:00: Перевірка табору на Донеччині. Перевезення тіла українця з Туреччини

У випуску новин за 19 липня станом на 18:00 – українська омубсдвумен Людмила Денісова поїхала з перевіркою в табір на Донеччині, де напередодні масово отруїлися близько 80 дітей. До Запоріжжя нарешті доставили тіло загиблого на турецькому курорті українця Андрія Сови пасажирським рейсом у багажному відділенні.

Також у випуску: Українська омбудсвумен Людмила Денісова відвідала табір на Донеччині, де масово отруїлися діти. Батьки 8-річної Марго, яка уже більше двох тижнів у комі, збираються подавати в суд на приватний табір "Славутич". Окупанти вдерлися до родини фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва в Алушті. З'явився новий доказ участі російської приватної військової компанії "Вагнер" у війні з Україною.