Випуск новин за 18:00: Підготовка до другого туру виборів. Звільнення очільника Одещини

У випуску новин за 10 квітня станом на 18:00 – до другого туру залишилось зовсім мало часу. Саме тому Петро Порошенко здає аналізи та збирає фракцію, а Володимир Зеленський нарешті анонсує свою команду. Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.

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Народні депутати Єгор Соболєв та Семен Семенченко, які були обрані у 2014 році до Верховної ради за списками Об’єднання "Самопоміч", оголосили про намір вийти з партії.

Експерт Антон Швець розповів, чи багато депутатів перейдуть до команди Володимира Зеленського.