Випуск новин за 18:00: Пожежа та території Києво-Печерської лаври. Суд над Трухановим
У випуску новин за 14 січня станом на 18:00 – розпочалась пожежа в одній із кімнат приміщення, що розташоване на території Києво-Печерської лаври. Наразі на місці події працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 44 рятувальників. Триває суд над мером Одеси Геннадієм Трухановим, який звинувачується у купівлі будівлі заводу за завищеною ціною.
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Джерело: 24 канал
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