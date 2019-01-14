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      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      Випуск новин за 18:00: Пожежа та території Києво-Печерської лаври. Суд над Трухановим

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 18:00 – розпочалась пожежа в одній із кімнат приміщення, що розташоване на території Києво-Печерської лаври. Наразі на місці події працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 44 рятувальників. Триває суд над мером Одеси Геннадієм Трухановим, який звинувачується у купівлі будівлі заводу за завищеною ціною.

      Також у випуску:

      Порошенко з Епіфаніем показали Томос вже майже половині України.

      Генпрокуратура вирішила не знімати депутатську недоторканність з Ярослава Дубневича.

       

      Теги: Випуск новин Геннадій Труханов Пожежа Пожежа у Києві Судді
      Джерело: 24 канал
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