Випуск новин за 18:00: Пожежа та території Києво-Печерської лаври. Суд над Трухановим

У випуску новин за 14 січня станом на 18:00 – розпочалась пожежа в одній із кімнат приміщення, що розташоване на території Києво-Печерської лаври. Наразі на місці події працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 44 рятувальників. Триває суд над мером Одеси Геннадієм Трухановим, який звинувачується у купівлі будівлі заводу за завищеною ціною.

Також у випуску: Порошенко з Епіфаніем показали Томос вже майже половині України. Генпрокуратура вирішила не знімати депутатську недоторканність з Ярослава Дубневича.