Випуск новин за 18:00: Працевлаштування українців у Чехії. Стан здоров'я Павла Гриба
Випуск новин 19:44, сьогодні 238 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 лютого станом на 18:00 – у Чехії вдвічі збільшили кількість дозволів на працевлаштування для громадян України. Павло Гриб, якого незаконно утримують у Краснодарському СІЗО, перебуває у депресивному стані.
Також у випуску:
Втрати у зоні АТО.
Польські депутати проголосували за закон про "заборону бандерівської ідеологіЇ".
Самогубства у військових частинах.
Джерело: 24 Канал
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