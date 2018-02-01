Випуск новин за 18:00: Працевлаштування українців у Чехії. Стан здоров'я Павла Гриба

У випуску новин за 1 лютого станом на 18:00 – у Чехії вдвічі збільшили кількість дозволів на працевлаштування для громадян України. Павло Гриб, якого незаконно утримують у Краснодарському СІЗО, перебуває у депресивному стані.

Також у випуску: Втрати у зоні АТО. Польські депутати проголосували за закон про "заборону бандерівської ідеологіЇ". Самогубства у військових частинах.