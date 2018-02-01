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Випуск новин за 18:00: Працевлаштування українців у Чехії. Стан здоров'я Павла Гриба

Випуск новин 19:44, сьогодні 238 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 лютого станом на 18:00 – у Чехії вдвічі збільшили кількість дозволів на працевлаштування для громадян України. Павло Гриб, якого незаконно утримують у Краснодарському СІЗО, перебуває у депресивному стані.

Також у випуску:

Втрати у зоні АТО.

Польські депутати проголосували за закон про "заборону бандерівської ідеологіЇ".

Самогубства у військових частинах.

Теги: Новини України Новини Росії Випуск новин Українці в полоні РФ Чехія СІЗО Лікування
Джерело: 24 Канал
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