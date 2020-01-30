Випуск новин за 18:00: Прем'єра фільму "Наші котики". Проросійські борди в Києві

У випуску новин за 30 січня станом на 18:00 – у прокат вийшла українська неполіткоректна комедія про війну "Наші котики". Її продюсером виступила колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, головного героя зіграв доброволець. Напередодні у Києві з'явилися борди з текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер". Справжнє послання це чи чорний піар – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Також у випуску: Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський оголосив одному з майорів ЗСУ суворе дисциплінарне стягнення через те, що той написав у соцмережі критичний допис про Володимира Зеленського.