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      Випуск новин за 18:00: Прем'єра фільму "Наші котики". Проросійські борди в Києві

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 січня станом на 18:00 – у прокат вийшла українська неполіткоректна комедія про війну "Наші котики". Її продюсером виступила колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, головного героя зіграв доброволець. Напередодні у Києві з'явилися борди з текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер". Справжнє послання це чи чорний піар – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський оголосив одному з майорів ЗСУ суворе дисциплінарне стягнення через те, що той написав у соцмережі критичний допис про Володимира Зеленського.

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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Києва Російська пропаганда
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