Випуск новин за 18:00: Програми Порошенка і Зеленського. Дебати кандидатів

У випуску новин за 2 березня станом на 18:00 – Порошенко обіцяє заявку на вступ до ЄС і НАТО, повернути Крим та Донбас з допомогою санкцій. А Зеленський – вступити до НАТО і повернути окуповані території за допомогою підписантів Будапештського меморандуму. Чи відбудуться дебати між кандидатами під великим питанням. Напередодні Володимир погодився на них, згодом заявив, що не бачить сенсу.

Також у випуску: Голоси майже пораховані: лідирує Володимир Зеленський, а Юлія Тимошенко не виходить у другий тур. У Штабі Володимира Зеленського заявили, що готові до дебатів.

Джерело: 24 канал