Випуск новин за 18:00: Прорив тепломережі в Києві. Відпустка президента

У випуску новин за 14 січня станом на 18:00 – поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прориву теплопроводу у Києві. Окропом залило торговий центр та вулицю, постраждали люди. Де тільки не відпочивають президенти України. І ледь не кожен вояж увінчується скандалом. Чи має право глава держави офіційно йти у відпустку – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Також у випуску: Хто є відповідальним за гарячий потоп у центрі Києва: коментар юриста.