Випуск новин за 18:00: Реакція Гонтаревої на виступ "Кварталу". Новий радник РНБО

У випуску новин за 21 жовтня станом на 18:00 – Валерія Гонтарева вважає, що номер студії " 95 кварталу" про підпал її будинку був зроблений спеціально до її ювілею. А національний хор імені Верьовки осоромився на весь світ. Відомого українського коміка Сергія Сивохо призначили на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України.

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Пашинський, Гладковський, Кононенко, Луценко – прізвища, які з'являються у медіа у зв'язці з правоохоронцями. Журналісти з'ясовували, хто може опинитись за ґратами.

На вихідних та у понеділок зранку Київ та область були оповиті смогом. А у мережі навіть з'явилася інформація, що в Україні зараз найвища в світі концентрація чадного газу.