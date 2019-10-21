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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 18:00: Реакція Гонтаревої на виступ "Кварталу". Новий радник РНБО

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 жовтня станом на 18:00 – Валерія Гонтарева вважає, що номер студії " 95 кварталу" про підпал її будинку був зроблений спеціально до її ювілею. А національний хор імені Верьовки осоромився на весь світ. Відомого українського коміка Сергія Сивохо призначили на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України.

      Також у випуск:

      Пашинський, Гладковський, Кононенко, Луценко – прізвища, які з'являються у медіа у зв'язці з правоохоронцями. Журналісти з'ясовували, хто може опинитись за ґратами. 

      На вихідних та у понеділок зранку Київ та область були оповиті смогом. А у мережі навіть з'явилася інформація, що в Україні зараз найвища в світі концентрація чадного газу.

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      Теги: Випуск новин Підпал будинку Гонтаревої Новини Києва
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