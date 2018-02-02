Випуск новин за 18:00: Реакція Польщі на звинувачення щодо нового закону. Спалах грипу

У випуску новин за 2 лютого станом на 18:00 – у всіх злочинах Другої світової війни – завинила Німеччина. Так відреагували у Польщі на звинувачення, які посипались звідусіль після ухвалення скандального закону. В Україні спалах грипу. Після Вінниці і Закарпаття карантин у школах оголосили і в Житомирі. Проте епідеміологічній поріг не перетнула жодна з областей.

Також у випуску: В Україні в роковини загибелі Кузьми згадують, яким він був. У Москві на станції метро "Київська" українці, зображеній на фресці, змінили головний убір. Чотирьох українців вдалося визволити із лівійських тюрем, сьогодні вони приїхали в Україну.