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Випуск новин за 18:00: Реакція Польщі на звинувачення щодо нового закону. Спалах грипу

Випуск новин 18:42, сьогодні 138 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 лютого станом на 18:00 – у всіх злочинах Другої світової війни – завинила Німеччина. Так відреагували у Польщі на звинувачення, які посипались звідусіль після ухвалення скандального закону. В Україні спалах грипу. Після Вінниці і Закарпаття карантин у школах оголосили і в Житомирі. Проте епідеміологічній поріг не перетнула жодна з областей.

Також у випуску:

В Україні в роковини загибелі Кузьми згадують, яким він був.

У Москві на станції метро "Київська" українці, зображеній на фресці, змінили головний убір.

Чотирьох українців вдалося визволити із лівійських тюрем, сьогодні вони приїхали в Україну.

Теги: Новини Росії Випуск новин Грип в Україні Андрій Кузьменко "Скрябін" Лівія
Джерело: 24 Канал
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