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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Випуск новин за 18:00: Реакція українців на перемогу збірної України. Штрафи за погули у Раді

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 жовтня станом на 18:00 – мережа вибухнула відео, як за збірну України вболівали відомі українці. Голова Офісу Президента Андрій Богдан підтанцьовував, а колишній бранець Кремля Володимир Балух так танцював, що не міг зупинитися. У Раді визначилися, як карати депутатів, які без поважних причин пропускають засідання парламенту і профільних комітетів.

      Також у випуску:

      Рада взялась розглядати судову реформу Володимира Зеленського. До президентського законопроєкту депутати подали 300 правок, практично всі з розглянутих сьогодні ВР відхилила.

      Скільки витратили українські артисти за концерти на підтримку політиків і партій під час цьогорічної парламентської кампанії.

      blog_ava
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      11681
      Теги: Випуск новин Верховна Рада Штрафи
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