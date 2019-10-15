Випуск новин за 18:00: Реакція українців на перемогу збірної України. Штрафи за погули у Раді
У випуску новин за 15 жовтня станом на 18:00 – мережа вибухнула відео, як за збірну України вболівали відомі українці. Голова Офісу Президента Андрій Богдан підтанцьовував, а колишній бранець Кремля Володимир Балух так танцював, що не міг зупинитися. У Раді визначилися, як карати депутатів, які без поважних причин пропускають засідання парламенту і профільних комітетів.
Також у випуску:
Рада взялась розглядати судову реформу Володимира Зеленського. До президентського законопроєкту депутати подали 300 правок, практично всі з розглянутих сьогодні ВР відхилила.
Скільки витратили українські артисти за концерти на підтримку політиків і партій під час цьогорічної парламентської кампанії.
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