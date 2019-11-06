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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 18:00: Ремонт провалля у столиці. Кандидати на очільника Держкіно

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 листопада станом на 18:00 – у столиці досі латають провалля, яке утворилося через прорив тепломережі напередодні. Ремонт, за словами представників КМДА, затягнеться на кілька днів. На посаду голову Держкіно претендують продюсери Юлія Сінькевич, Олексій Пантелєєв, Христина Хлапоніна, а також Олексій Кірющенко, який є громадянином РФ.

      Також у випуску: 

      Полювання на Рябошапку: чому люди Медведчука і Коломойського хочуть відставки нового генпрокурора.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Випуск новин Авто
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