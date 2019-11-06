Випуск новин за 18:00: Ремонт провалля у столиці. Кандидати на очільника Держкіно

У випуску новин за 6 листопада станом на 18:00 – у столиці досі латають провалля, яке утворилося через прорив тепломережі напередодні. Ремонт, за словами представників КМДА, затягнеться на кілька днів. На посаду голову Держкіно претендують продюсери Юлія Сінькевич, Олексій Пантелєєв, Христина Хлапоніна, а також Олексій Кірющенко, який є громадянином РФ.

Також у випуску: Полювання на Рябошапку: чому люди Медведчука і Коломойського хочуть відставки нового генпрокурора.