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      Випуск новин за 18:00: Рішення суду щодо позову Насірова. Мораторій на продаж землі

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 грудня станом на 18:00 – Шевченківський суд Києва не задовільнив позов екс-голови ДФС Романа Насірова проти лікаря Максима Соколова. Політик звинувачував медика у розголошенні лікарської таємниці та вимагав відшкодування. Ймовірно, що 20 грудня нардепи продовжать дію мораторію на продаж землі. Через президентські та парламентські вибори це питання не врегулюють й у 2019 році.

      Також у випуску: 

      Секретар РНБО Олександр Турчинов закликав ОБСЄ та кораблі НАТО приєднатися до проходу через Керченську протоку.

      Росія вкотре відмовилася забирати своїх громадян з України: до кінця 2018 року обміну полоненими не буде.

      Митрополит Симеон залишив Московський патріархат.

      Теги: Випуск новин Ринок землі Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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