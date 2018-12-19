Випуск новин за 18:00: Рішення суду щодо позову Насірова. Мораторій на продаж землі
У випуску новин за 19 грудня станом на 18:00 – Шевченківський суд Києва не задовільнив позов екс-голови ДФС Романа Насірова проти лікаря Максима Соколова. Політик звинувачував медика у розголошенні лікарської таємниці та вимагав відшкодування. Ймовірно, що 20 грудня нардепи продовжать дію мораторію на продаж землі. Через президентські та парламентські вибори це питання не врегулюють й у 2019 році.
Також у випуску:
Секретар РНБО Олександр Турчинов закликав ОБСЄ та кораблі НАТО приєднатися до проходу через Керченську протоку.
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Джерело: 24 канал
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