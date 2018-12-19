Випуск новин за 18:00: Рішення суду щодо позову Насірова. Мораторій на продаж землі

У випуску новин за 19 грудня станом на 18:00 – Шевченківський суд Києва не задовільнив позов екс-голови ДФС Романа Насірова проти лікаря Максима Соколова. Політик звинувачував медика у розголошенні лікарської таємниці та вимагав відшкодування. Ймовірно, що 20 грудня нардепи продовжать дію мораторію на продаж землі. Через президентські та парламентські вибори це питання не врегулюють й у 2019 році.

Також у випуску: Секретар РНБО Олександр Турчинов закликав ОБСЄ та кораблі НАТО приєднатися до проходу через Керченську протоку. Росія вкотре відмовилася забирати своїх громадян з України: до кінця 2018 року обміну полоненими не буде. Митрополит Симеон залишив Московський патріархат.