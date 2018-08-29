Випуск новин за 18:00: Роковини Іловайського котла. Бойовий шлях "Королівської бригади"
У випуску новин за 29 серпня станом на 18:00 – в Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії. 366 загиблих, 429 поранених, 128 полонених та 158 зниклих безвісти. Це лише офіційні цифри втрат в Іловайському котлі. 24 ОМБР – "Королівська бригада" – повернулась у рідний Яворів.
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