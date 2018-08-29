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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Роковини Іловайського котла. Бойовий шлях "Королівської бригади"

Випуск новин 34 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 серпня станом на 18:00 – в Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії. 366 загиблих, 429 поранених, 128 полонених та 158 зниклих безвісти. Це лише офіційні цифри втрат в Іловайському котлі. 24 ОМБР – "Королівська бригада" – повернулась у рідний Яворів.

Також у випуску:

На Львівщині нетверезий працівник поліції спричинив ДТП, через яке загинуло двоє молодиків 18-ти та 19-ти років.

СБУ виявила в Одесі підпільний завод, який робив запчастини для військових ракет російської армії. Вантажівку з обладнанням, яка мала їхати до Росії, затримали.

Фільм Сергія Лозниці "Донбас" Україна висунула на премію "Оскар". 

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, один громадянин України загинув, ще один травмований.

"Шкільне перемир'я" не діє, проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції.

ФСБ провело обшук вдома у активістки українського культурного центру у Сімферополі Ольги Павленко.

Теги: Випуск новин Іловайська трагедія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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