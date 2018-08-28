Випуск новин за 18:00: Роковини Іловайської трагедії. ДТП в Одесі
У випуску новин за 28 серпня станом на 18:00 – в Україні в ці дні згадують жертв Іловайської трагедії. Як відомо, в кінці серпня наші бійці опинилися в оточені, і в ніч з 28 на 29 серпня колони українських військових були розстріляні на марші. На Одещині поблизу села Грибівка перекинувся мікроавтобус із відпочивальниками. 11 людей поранено, серед них троє дітей.
Також у випуску:
Україна закрила своє представництво у статутних органах СНД.
Екс-президент Польщі Валенса запропонував висунути Сенцова на Нобелівську премію.
Омбудсвумен Росії пропонує обмінятися затриманими моряками.
Джерело: 24 канал
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