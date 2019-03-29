Випуск новин за 18:00: Розслідування про афери в енергетичній сфері. Голосування діаспори

У випуску новин за 29 березня станом на 18:00 – за даними розслідування журналістів проекту "Схеми" нардеп Ігор Кононенко нажився на аферах в енергетичній сфері, виводячи гроші з державних обленерго. Журналісти 24 каналу з'ясували, звідки беруть інформацію про кандидатів і за кого голосуватимуть в українській діаспорі у світі.

Також у випуску: Підозри оточенню Порошенка: прокурор Кулик заявляв про переслідування, у ГПУ все заперечили. Хто вийде в другий тур і стане президентом невідомо: чому це є ознакою демократії.

Джерело: 24 канал