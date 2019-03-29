Випуск новин за 18:00: Розслідування про афери в енергетичній сфері. Голосування діаспори
У випуску новин за 29 березня станом на 18:00 – за даними розслідування журналістів проекту "Схеми" нардеп Ігор Кононенко нажився на аферах в енергетичній сфері, виводячи гроші з державних обленерго. Журналісти 24 каналу з'ясували, звідки беруть інформацію про кандидатів і за кого голосуватимуть в українській діаспорі у світі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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