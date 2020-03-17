Випуск новин за 18:00: Штрафи за порушення умов карантину. Поцілунки та обійми у Раді

У випуску новин за 17 березня станом на 18:00 – за порушення правил запобігання інфекції в Україні можна отримати штраф від 17 до 51 тисячі гривень. Під час пандемії коронавірусу, коли всі цивілізовані країни і політики відмовляються від поцілунків і привітань за руку, українські політики навпаки показують поганий приклад.

Також у випуску: У Франції 18 депутатів захворіли на коронавірус. Всього у тамтешньому парламенті вже 26 випадків захворювання на Covid-19. У Києві закрили метро через пандемію коронавірусу.