Випуск новин за 18:00: Штрафи за порушення умов карантину. Поцілунки та обійми у Раді
У випуску новин за 17 березня станом на 18:00 – за порушення правил запобігання інфекції в Україні можна отримати штраф від 17 до 51 тисячі гривень. Під час пандемії коронавірусу, коли всі цивілізовані країни і політики відмовляються від поцілунків і привітань за руку, українські політики навпаки показують поганий приклад.
Також у випуску:
У Франції 18 депутатів захворіли на коронавірус. Всього у тамтешньому парламенті вже 26 випадків захворювання на Covid-19.
У Києві закрили метро через пандемію коронавірусу.
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