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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 18:00: Штрафи за порушення умов карантину. Поцілунки та обійми у Раді

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 березня станом на 18:00 – за порушення правил запобігання інфекції в Україні можна отримати штраф від 17 до 51 тисячі гривень. Під час пандемії коронавірусу, коли всі цивілізовані країни і політики відмовляються від поцілунків і привітань за руку, українські політики навпаки показують поганий приклад.

      Також у випуску:

      У Франції 18 депутатів захворіли на коронавірус. Всього у тамтешньому парламенті вже 26 випадків захворювання на Covid-19.

      У Києві закрили метро через пандемію коронавірусу.

      Коронавірус в Росії: інфіковано вже понад 100 людей
      сьогодні
      Теги: Верховна Рада Випуск новин Штрафи
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