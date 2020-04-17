Випуск новин за 18:00: Спалах COVID-19 у Почаївській лаврі. Великодні обмеження у Харкові
У підсумковому випуску новин за 17 квітня станом на 18:00 – у Почаївській лаврі, що у Тернопільській області, підозрюють спалах COVID-19. Щоб завадити розповсюдженню хвороби в області запровадили додаткові обмеження. На великодні молебні вірян не пустять, регулюватимуть кількість людей під храмами. Порушникам - виписуватимуть штрафи.
Також у випуску:
Київ сьогодні оповів щільний смог. Містянам влада радить зайвий раз не виходити на вулицю та не відчиняти вікна.
У Львові зі святом Великодня вже почали вітати поранених на Сході військових та сім'ї загиблих захисників.
У Дніпрі тестують дезінфікуючий тунель. Конструкцію встановили біля входу в обласну раду.
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