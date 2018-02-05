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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Випуск новин за 18:00: "Справа архітекторів". Війна в Сирії

Випуск новин 19:11, сьогодні 49 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 лютого станом на 18:00 – затриманих архітекторів віддали на поруки десятьох народних депутатів. Росія завдала удар по шпиталю із цивільними у Сирії.

Також у випуску:

Наші бійці продовжують обороняти українські землі. І отримують за це кулі від терористів.

Рекордні опади, засніжені дороги, знеструмлені села – захід України засипало снігом.

Тим часом подання на нових членів ЦВК нарешті в Раді. Сьогодні по обіді президент вніс його до парламенту.

Теги: Випуск новин Негода в Україні Війна у Сирії АТО
Джерело: 24 Канал
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