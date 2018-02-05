Випуск новин за 18:00: "Справа архітекторів". Війна в Сирії
Випуск новин 19:11, сьогодні 49 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 лютого станом на 18:00 – затриманих архітекторів віддали на поруки десятьох народних депутатів. Росія завдала удар по шпиталю із цивільними у Сирії.
Також у випуску:
Наші бійці продовжують обороняти українські землі. І отримують за це кулі від терористів.
Рекордні опади, засніжені дороги, знеструмлені села – захід України засипало снігом.
Тим часом подання на нових членів ЦВК нарешті в Раді. Сьогодні по обіді президент вніс його до парламенту.
Джерело: 24 Канал
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