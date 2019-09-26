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      Випуск новин за 18:00: Справа звільнення Шокіна. Реакція мережі на зустріч Трампа та Зеленського

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 вересня станом на 18:00 – колишній генпрокурор Віктор Шокін вирішив знову судитись через своє звільнення і вимагатиме поновлення на посаді. Згідно з даними судового реєстру, причина перегляду справи Шокіна – нові обставини. Інтернет вибухнув фотожабами після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у США.

      Також у випуску: 

      Що про скандальну розмову українського та американського президентів говорять у Сполучених штатах Америки.

      Економічний експерт Сергій Фурса пояснив, у якому випадку Україна не отримає транш від МВФ.

      У Палаті представників США набралася необхідна кількість голосів, аби розпочати процедуру імпічменту Трампу.

      Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна" на цифрове мовлення.

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      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп Зеленський у США Випуск новин Віктор Шокін
      Джерело: 24 канал
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