Випуск новин за 18:00: Справа звільнення Шокіна. Реакція мережі на зустріч Трампа та Зеленського

У випуску новин за 26 вересня станом на 18:00 – колишній генпрокурор Віктор Шокін вирішив знову судитись через своє звільнення і вимагатиме поновлення на посаді. Згідно з даними судового реєстру, причина перегляду справи Шокіна – нові обставини. Інтернет вибухнув фотожабами після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у США.

Також у випуску: Що про скандальну розмову українського та американського президентів говорять у Сполучених штатах Америки. Економічний експерт Сергій Фурса пояснив, у якому випадку Україна не отримає транш від МВФ. У Палаті представників США набралася необхідна кількість голосів, аби розпочати процедуру імпічменту Трампу. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна" на цифрове мовлення.

Джерело: 24 канал