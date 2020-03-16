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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
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      Випуск новин за 18:00: Стан хворого на коронавірус українця. Суворий карантин в Україні

      Випуск новин -

      У випуску новин за 16 березня станом на 18:00 – аналізи пацієнта, в якого першого підтвердили коронавірус, дали негативний результат. Від завтра Україна переходить на суворий карантин через коронавірус. У містах закриваються фітнес-клуби, заклади харчування, торгові центри. За винятком продуктових, господарських магазинів і аптек.

      Також у випуску:

      У Чернівецькій області підтвердили зараження коронавірусом ще у двох осіб. Тепер загальна кількість випадків в Україні зросла до 5.

      Володимир Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу.

      Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації сказав, скільки у столиці тестів на коронавірус і хто вирішує, кому їх робити.

      Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      Теги: Випуск новин
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