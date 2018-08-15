Випуск новин за 18:00: Стрілянина в Києві. Охорона Устименка

У випуску новин за 15 серпня станом на 18:00 – у Києві поліція знайшла та вже затримала 2 людей, які 15 серпня влаштували бійку та відкрили стрілянину на одному з ринків міста. Одеському активісту та журналісту Віталію Устименку продовжили державну охорону.

Також у випуску: НАЗК внесло припис міністру культури через конфлікт інтересів директора музею історії України у Другій світовій війні. У Києві обмежать рух авто 18, 20, 22 серпня через репетиції військового параду до Дня незалежності. Обвал моста в Італії: погане техобслуговування чи помилка архітектора?