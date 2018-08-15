Випуск новин за 18:00: Стрілянина в Києві. Охорона Устименка
У випуску новин за 15 серпня станом на 18:00 – у Києві поліція знайшла та вже затримала 2 людей, які 15 серпня влаштували бійку та відкрили стрілянину на одному з ринків міста. Одеському активісту та журналісту Віталію Устименку продовжили державну охорону.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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