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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Стрілянина в Києві. Охорона Устименка

Випуск новин 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 серпня станом на 18:00 – у Києві поліція знайшла та вже затримала 2 людей, які 15 серпня влаштували бійку та відкрили стрілянину на одному з ринків міста. Одеському активісту та журналісту Віталію Устименку продовжили державну охорону.

Також у випуску:

НАЗК внесло припис міністру культури через конфлікт інтересів директора музею історії України у Другій світовій війні. 

У Києві обмежать рух авто 18, 20, 22 серпня через репетиції військового параду до Дня незалежності. 

Обвал моста в Італії: погане техобслуговування чи помилка архітектора? 

Теги: Новини України Випуск новин Новини Києва Поліція Кримінальні новини Стрілянина в Києві Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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