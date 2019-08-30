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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 18:00: Створення нового уряду. Інформаційний фальстарт про обмін полоненими

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 серпня станом на 18:00 – в Україні з'явився наймолодший прем'єр-міністр за всю історію країни. А новий Кабінет міністрів, який він очолив, називають технократичним. Тобто сформований він з професіоналів, а не з політиків. Ніякого обміну полоненими, про який говорили ще з ночі, не відбулося. Не поширювати фейки про звільнення полонених закликали в Офісі Президента.

      Також у випуску:

      Про першу добу у Верховній Раді розповіла депутатка партії "Слуга народу".

      blog_ava
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      Теги: Обмін полоненими Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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