Випуск новин за 18:00: Створення нового уряду. Інформаційний фальстарт про обмін полоненими

У випуску новин за 30 серпня станом на 18:00 – в Україні з'явився наймолодший прем'єр-міністр за всю історію країни. А новий Кабінет міністрів, який він очолив, називають технократичним. Тобто сформований він з професіоналів, а не з політиків. Ніякого обміну полоненими, про який говорили ще з ночі, не відбулося. Не поширювати фейки про звільнення полонених закликали в Офісі Президента.

Також у випуску: Про першу добу у Верховній Раді розповіла депутатка партії "Слуга народу".

Джерело: 24 канал