Випуск новин за 18:00: Судовий позов Семочка проти журналістів. Турецька нерухомість Продана

У випуску новин за 15 листопада станом на 18:00 – фігурант розслідування програми "Наші гроші" Сергій Семочко подав до суду щодо захисту своєї честі та гідності проти 24 каналу та авторів програми-розслідування. Оприлюднено переписку екс-очільника ДФС Продана, який втік з України, про купівлю елітної нерухомості у Туреччині: адвокат вважає її підробкою.

Також у випуску: Політичні амбіції Гройсмана. Антикорупційна прокуратура, на думку активістів, злила 13 гучних справ.