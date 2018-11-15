Випуск новин за 18:00: Судовий позов Семочка проти журналістів. Турецька нерухомість Продана
У випуску новин за 15 листопада станом на 18:00 – фігурант розслідування програми "Наші гроші" Сергій Семочко подав до суду щодо захисту своєї честі та гідності проти 24 каналу та авторів програми-розслідування. Оприлюднено переписку екс-очільника ДФС Продана, який втік з України, про купівлю елітної нерухомості у Туреччині: адвокат вважає її підробкою.
Також у випуску:
Політичні амбіції Гройсмана.
Антикорупційна прокуратура, на думку активістів, злила 13 гучних справ.
Джерело: 24 канал
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