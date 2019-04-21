Випуск новин за 18:00: Теракт на Шрі-Ланці. Українці голосують в Іспанії
У випуску новин за 21 квітня станом на 18:00 – вісім вибухів за один день. На Шрі-Ланці після серії нападів загинуло понад дві сотні людей. Українці також можуть проголосувати у 72 країнах світу. Як в Іспанії відбувається голосування розповідають кореспонденти 24 каналу.
Також у випуску:
Порошенко та Зеленський проголосували на виборчих дільницях.
У поліції зафіксували майже 700 порушень під час виборів.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі