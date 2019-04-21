Випуск новин за 18:00: Теракт на Шрі-Ланці. Українці голосують в Іспанії

У випуску новин за 21 квітня станом на 18:00 – вісім вибухів за один день. На Шрі-Ланці після серії нападів загинуло понад дві сотні людей. Українці також можуть проголосувати у 72 країнах світу. Як в Іспанії відбувається голосування розповідають кореспонденти 24 каналу.

Також у випуску: Порошенко та Зеленський проголосували на виборчих дільницях. У поліції зафіксували майже 700 порушень під час виборів.

Джерело: 24 канал