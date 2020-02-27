Випуск новин за 18:00: Тест-системи на коронавірус. План деокупації Донбасу і Криму від "Голосу"

У випуску новин за 27 лютого станом на 18:00 – нардепка Світлана Устінова на своїй сторінці у фейсбуці написала, що Україна закупить неперевірені тест-системи на коронавірус російського походження. Партія "Голос" представила стратегію звільнення окупованих територій Донбасу й Криму. Вона передбачає звільнення окупованих територій дипломатичним шляхом, а не військовим.

Також у випуску: Шевченківський комітет оголосив лауреатів премії.