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      Випуск новин за 18:00: Тест-системи на коронавірус. План деокупації Донбасу і Криму від "Голосу"

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 лютого станом на 18:00 – нардепка Світлана Устінова на своїй сторінці у фейсбуці написала, що Україна закупить неперевірені тест-системи на коронавірус російського походження. Партія "Голос" представила стратегію звільнення окупованих територій Донбасу й Криму. Вона передбачає звільнення окупованих територій дипломатичним шляхом, а не військовим.

      Також у випуску:

      Шевченківський комітет оголосив лауреатів премії.

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      Теги: Війна на Донбасі Анексія Криму Україна – Росія Окуповані території Партія Голос Випуск новин
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