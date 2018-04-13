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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Випуск новин за 18:00: Україна у рейтингу армій. Наступ Росії восени

Випуск новин 570 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 квітня станом на 18:00 – британський та канадський політолог українського походження, спеціаліст з історії та політики незалежної України Тарас Кузьо заявив, що Україна зараз на 29 місці у списку найсильніший армій світу. Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що восени Україна готуватиметься до наступу Росії.

Також у випуску:

Як відобразиться на Україні сирійський конфлікт.

Агенти Кремля в Україні.

Політолог Тарас Кузьо вважає, що Росія не робитиме повномасштабного наступу на Україну.

Україна цікава для Росії, як жертва.

Теги: Випуск новин Україна – Росія СБУ
Джерело: 24 Канал
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