Випуск новин за 18:00: Україна у рейтингу армій. Наступ Росії восени

У випуску новин за 13 квітня станом на 18:00 – британський та канадський політолог українського походження, спеціаліст з історії та політики незалежної України Тарас Кузьо заявив, що Україна зараз на 29 місці у списку найсильніший армій світу. Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що восени Україна готуватиметься до наступу Росії.

Також у випуску: Як відобразиться на Україні сирійський конфлікт. Агенти Кремля в Україні. Політолог Тарас Кузьо вважає, що Росія не робитиме повномасштабного наступу на Україну. Україна цікава для Росії, як жертва.