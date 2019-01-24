Випуск новин за 18:00: Українські моряки в полоні РФ. Соціологічні дослідження в Україні

У випуску новин за 24 січня станом на 18:00 – Комітет Парламентської асамблеї Європи з питань політичних відносин і демократії погодив статус українських моряків, захоплених Росією, як військовополонені. Політичний оглядач видання "Українська правда" Роман Романюк пояснив, чи варто довіряти соціологічним опитуванням щодо виборів-2019.

Також у випуску: Президенту-втікачу Віктору Януковичу доведеться відсидіти 13 років у в'язниці за державну зраду.