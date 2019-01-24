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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 18:00: Українські моряки в полоні РФ. Соціологічні дослідження в Україні

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 січня станом на 18:00 – Комітет Парламентської асамблеї Європи з питань політичних відносин і демократії погодив статус українських моряків, захоплених Росією, як військовополонені. Політичний оглядач видання "Українська правда" Роман Романюк пояснив, чи варто довіряти соціологічним опитуванням щодо виборів-2019.

      Також у випуску:

      Президенту-втікачу Віктору Януковичу доведеться відсидіти 13 років у в'язниці за державну зраду.

      Теги: Випуск новин Соціологічне дослідження Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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