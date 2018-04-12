Випуск новин за 18:00: Українці підкорюють космос. Імідж України

У випуску новин за 12 квітня станом на 18:00 – Коригувати польоти супутників у NASA, докласти свою руку до запуску Falcone Ілона Маска або ж готуватись до польоту на Марс – для українців нема нічого неможливого. Як Україна бореться за позитивний імідж у світі, адже в іноземних фільмах часто Україну зображають карикатурною та слабкою.

Також у випуску: У Києві відбувся форум з безпеки. Совські ставки опинилися під загрозою знищення. Як росіяни реагують на конфлікт між Трампом і Путіним. У Києві відбувся форум з безпеки. Совські ставки виявилися під загрозою знищення. Як росіяни реагують на конфлікт між Трампом і Путіним.