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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Випуск новин за 18:00: Українці підкорюють космос. Імідж України

Випуск новин 19 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 квітня станом на 18:00 – Коригувати польоти супутників у NASA, докласти свою руку до запуску Falcone Ілона Маска або ж готуватись до польоту на Марс – для українців нема нічого неможливого. Як Україна бореться за позитивний імідж у світі, адже в іноземних фільмах часто Україну зображають карикатурною та слабкою.

Також у випуску:

У Києві відбувся форум з безпеки.

Совські ставки опинилися під загрозою знищення.

Як росіяни реагують на конфлікт між Трампом і Путіним.

У Києві відбувся форум з безпеки. Совські ставки виявилися під загрозою знищення. Як росіяни реагують на конфлікт між Трампом і Путіним.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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