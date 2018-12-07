Випуск новин за 18:00: Українці на заробітках в РФ. Покинуті на кордонах "євробляхи"

У випуску новин за 7 грудня станом на 18:00 – за перші шість місяців 2018 року 239 тисяч українців виїхали на заробітки до Росії. Водії авто на єврономерах не спішать розмитнювати "євробляхи". Натомість автомобілі просто залишають на контрольно-пропускних пунктах на кордонах.

Також у випуску: Концерти російських артистів переносять через воєнний стан. У Росії заявили, що дозволять українським консулам відвідати поранених моряків.