Випуск новин за 18:00: Українці на заробітках в РФ. Покинуті на кордонах "євробляхи"
У випуску новин за 7 грудня станом на 18:00 – за перші шість місяців 2018 року 239 тисяч українців виїхали на заробітки до Росії. Водії авто на єврономерах не спішать розмитнювати "євробляхи". Натомість автомобілі просто залишають на контрольно-пропускних пунктах на кордонах.
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Джерело: 24 канал
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