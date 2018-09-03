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Випуск новин за 18:00: Ув'язнення журналістів. Справа податківців Клименка

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 вересня станом на 18:00 – у М'янмі двох журналістів Reuters засудили до семи років ув'язнення. Їх звинувачують у розголошенні державної таємниці. Журналісти свою провину заперечують. Справу податківців Клименка як мінімум кілька разів використовували для шантажу та обшуків у тих, хто втрапив в немилість військової прокуратури. А все конфісковане майно наче й не конфісковане.

Також у випуску:

Із місцевої в'язниці у Лівії втекли понад чотири сотні ув'язнених.

Євросоюз продовжив персональні санкції проти політиків і компаній Росії ще на півроку.

Лоукост Ryanair здійснив перший рейс з України.

Теги: Випуск новин журналісти Олександр Клименко
Джерело: 24 канал
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