Випуск новин за 18:00: Ув'язнення журналістів. Справа податківців Клименка
У випуску новин за 3 вересня станом на 18:00 – у М'янмі двох журналістів Reuters засудили до семи років ув'язнення. Їх звинувачують у розголошенні державної таємниці. Журналісти свою провину заперечують. Справу податківців Клименка як мінімум кілька разів використовували для шантажу та обшуків у тих, хто втрапив в немилість військової прокуратури. А все конфісковане майно наче й не конфісковане.
Також у випуску:
Із місцевої в'язниці у Лівії втекли понад чотири сотні ув'язнених.
Євросоюз продовжив персональні санкції проти політиків і компаній Росії ще на півроку.
Лоукост Ryanair здійснив перший рейс з України.
Джерело: 24 канал
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