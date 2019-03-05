Випуск новин за 18:00: Вбивство бізнесмена Сергія Кисельова. Відкати Гладковського

У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – у Дніпровському районі знайшли мертвим чоловіка у дорогому "Мерседесі". Виявилося, що вбитого звати Сергій Кисельов і він є основним свідком у справі "діамантових прокурорів". Як йдеться у журналістському розслідуванні, вартість високомірів завищили у 5 разів, до того ж, з цієї оборудки Гладковський-старший отримав 30 тисяч доларів відкату.

Також у випуску: Молодший Гладковський таки подав до суду на кореспондентів "Бігус.Інфо". Володимир Гройсман розповів, як лікуватиме чиновників від телефонної залежності.