Випуск новин за 18:00: Вбивство бізнесмена Сергія Кисельова. Відкати Гладковського
У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – у Дніпровському районі знайшли мертвим чоловіка у дорогому "Мерседесі". Виявилося, що вбитого звати Сергій Кисельов і він є основним свідком у справі "діамантових прокурорів". Як йдеться у журналістському розслідуванні, вартість високомірів завищили у 5 разів, до того ж, з цієї оборудки Гладковський-старший отримав 30 тисяч доларів відкату.
Також у випуску:
Молодший Гладковський таки подав до суду на кореспондентів "Бігус.Інфо".
Володимир Гройсман розповів, як лікуватиме чиновників від телефонної залежності.
Джерело: 24 Канал
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