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      Випуск новин за 18:00: Вбивство бізнесмена Сергія Кисельова. Відкати Гладковського

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – у Дніпровському районі знайшли мертвим чоловіка у дорогому "Мерседесі". Виявилося, що вбитого звати Сергій Кисельов і він є основним свідком у справі "діамантових прокурорів". Як йдеться у журналістському розслідуванні, вартість високомірів завищили у 5 разів, до того ж, з цієї оборудки Гладковський-старший отримав 30 тисяч доларів відкату.

      Також у випуску:

      Молодший Гладковський таки подав до суду на кореспондентів "Бігус.Інфо".

      Володимир Гройсман розповів, як лікуватиме чиновників від телефонної залежності.

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      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі Корупція Випуск новин Вбивство Сергія Кисельова Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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