Випуск новин за 18:00: Вбивство сумського чиновника. Вшанування Героїв Крут
Випуск новин 18:53, сьогодні 63 Читать новость на русском
У випуску новин за 29 січня станом на 18:00 – сумський чиновник Іван Легкий випадково опинився на лінії вогню в той момент, коли тварина вибігла та в неї почали стріляти. На Лук'янівському цвинтарі зібралися люди, аби згадати про Володимира Шульгіна та Володимира Наумовича.
Також у випуску:
Одразу у двох районах Києва сьогодні стріляли. Є загиблі і поранені.
Американська торговельна палата оприлюднила рейтинг від міжнародних компаній щодо найбільш корумпованих органів України.
Київський міський голова Віталій Кличко передав символічний ключ від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні.
Джерело: 24 Канал
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