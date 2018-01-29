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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 18:00: Вбивство сумського чиновника. Вшанування Героїв Крут

Випуск новин 18:53, сьогодні 63 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 січня станом на 18:00 – сумський чиновник Іван Легкий випадково опинився на лінії вогню в той момент, коли тварина вибігла та в неї почали стріляти. На Лук'янівському цвинтарі зібралися люди, аби згадати про Володимира Шульгіна та Володимира Наумовича.

Також у випуску:

Одразу у двох районах Києва сьогодні стріляли. Є загиблі і поранені.

Американська торговельна палата оприлюднила рейтинг від міжнародних компаній щодо найбільш корумпованих органів України.

Київський міський голова Віталій Кличко передав символічний ключ від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні.

Теги: Випуск новин Новини Києва Суми
Джерело: 24 Канал
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