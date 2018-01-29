Випуск новин за 18:00: Вбивство сумського чиновника. Вшанування Героїв Крут

У випуску новин за 29 січня станом на 18:00 – сумський чиновник Іван Легкий випадково опинився на лінії вогню в той момент, коли тварина вибігла та в неї почали стріляти. На Лук'янівському цвинтарі зібралися люди, аби згадати про Володимира Шульгіна та Володимира Наумовича.

Також у випуску: Одразу у двох районах Києва сьогодні стріляли. Є загиблі і поранені. Американська торговельна палата оприлюднила рейтинг від міжнародних компаній щодо найбільш корумпованих органів України. Київський міський голова Віталій Кличко передав символічний ключ від Євробачення меру Лісабона Фернандо Медіні.