Випуск новин за 18:00: Вибух біля метро у Києві. Нагорода для волонтерки Сабіни Галицької

У випуску новин за 7 березня станом на 18:00 – у Києві біля метро "Лісова" підірвали авто. Як з'ясувалося, гранату в машину кинув поліцейський. Петро Порошенко нагородив орденом "За мужність" третього ступеня волонтерку-медсестру Сабіну Галицьку.

Також у випуску: Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне досудове розслідування щодо Сергія Курченка. У Києві пройшов марш на підтримку ув'язненого в Італії бійця Віталія Марківа. Черкаси перетворилися на ковзанку. Через рясний дощ та легкий мороз на дорогах і тротуарах ожеледиця.