Випуск новин за 18:00: Вибух біля метро у Києві. Нагорода для волонтерки Сабіни Галицької
Випуск новин 18:44, 7 березня 113 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 березня станом на 18:00 – у Києві біля метро "Лісова" підірвали авто. Як з'ясувалося, гранату в машину кинув поліцейський. Петро Порошенко нагородив орденом "За мужність" третього ступеня волонтерку-медсестру Сабіну Галицьку.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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