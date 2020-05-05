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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 18:00: Відкриття ринків у Києві. Вівці-порушники у Туреччині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 5 травня станом на 18:00 – у Києві запрацювали 3 ринки: Деміївський, Маяк та на Лісовій. За словами мера столиці, в попередні дні базари не були готові до відкриття. Незвичних порушників комендантської години зафіксували в середмісті турецького курортного Самсуна. Ними виявились десятки овець, які бігали вулицями.

      Також у випуску новин на 24 каналі

      Уряд планує ще більше послабити карантин з 11 травня – розширити перелік підприємств, які зможуть запрацювати.

      Володимир Путін нагородив диктатора Кім Чен Ина медаллю.

      У Моз заявили, що медреформу не скасують, однак виправлять помилки і пристосовуватимуть до українських реалій. 

      Теги: Новини Києва Новини Туреччини Випуск новин
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