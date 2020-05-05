Випуск новин за 18:00: Відкриття ринків у Києві. Вівці-порушники у Туреччині
У випуску новин за 5 травня станом на 18:00 – у Києві запрацювали 3 ринки: Деміївський, Маяк та на Лісовій. За словами мера столиці, в попередні дні базари не були готові до відкриття. Незвичних порушників комендантської години зафіксували в середмісті турецького курортного Самсуна. Ними виявились десятки овець, які бігали вулицями.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Уряд планує ще більше послабити карантин з 11 травня – розширити перелік підприємств, які зможуть запрацювати.
Володимир Путін нагородив диктатора Кім Чен Ина медаллю.
У Моз заявили, що медреформу не скасують, однак виправлять помилки і пристосовуватимуть до українських реалій.
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