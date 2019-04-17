Випуск новин за 18:00: Вирок українським морякам у РФ. Демонтаж Шулявського мосту
У випуску новин за 17 квітня станом на 18:00 – суд у Москві продовжив термін арешту 12 українським полоненим морякам. Вони перебуватимуть під вартою до 24 липня. Шулявський міст майже розібрали, раніше ним щогодини їздили 13 тисяч авто. У 2021 році кияни повинні отримати новий сучасну та безпечну розв'язку з велодоріжками.
Також у випуску:
Суд обирає запобіжний захід фігуранту справи про афери в енергетиці Дмитру Крючкову.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі